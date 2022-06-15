باشاغا: إقرار الميزانية يعني أن المال العام صار مصونا بقوة القانون

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قال، رئيس الحكومة، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، بشأن اعتماد مجلس النواب الميزانية العامة، إن اعتمادها يعني أن المال العام صار مصونا بقوة القانون ولا يجوز لأي جهة أن تصرف إلا بموجبه.

واعتبر باشاغا، أن الميزانية العامة هي نتاج مجهود وطني جماعي ساهمت فيه جميع المؤسسات المالية.

وأضاف، أن اعتماد الميزانية من مجلس النواب، سيسهم في توحيد المؤسسات المالية للدولة، ويسهل على السلطات الرقابية من أداء واجباتها القانونية.

وقال باشاغا، إن الميزانية رفعت عن المصرف المركزي حملًا كبيرًا واليوم سيكون مستندًا في أعماله على قانون الميزانية الصادر عن مجلس النواب.

وأكد باشاغا، أن الحكومة راعت في الميزانية العامة إلغاء بند الطوارئ، لما يمثله من شكل مشين من أشكال الفساد واستخدامه كحيلة قانونية لتجاوز السلطات الرقابية.