الداخلية تستعرض جاهزيتها للبدء ببرامج حماية الأسرة والطفل

استعرضت اللجنة المركزية المعنية بمتابعة أوجه التعاون المقدم من المنظمات الدولية والإقليمية، آخر المستجدات التي طرأت من أجل تهيئة الظروف للبدء الفعلي بتنفيذ الأنشطة الواردة بمصفوفة مذكرة التفاهم، المبرمة بين وزارة الداخلية ومنظمة اليونسيف.

جاء ذلك خلال اجتماع تقابلي عقد بوزارة الداخلية، الأربعاء، وضم نائب مدير إدارة العلاقات والتعاون ورئيس مكتب حماية الطفل والأسرة ورؤساء أقسام حماية الطفل بمديريات الأمن بالمنطقة الجنوبية مرزق، أوباري، سبها، القطرون رفقة ممثلي منظمة اليونسيف بليبيا.

وأطلع رؤساء أقسام حماية الأسرة والطفل بمديريات الأمن بالمنطقة الجنوبية، خلال الاجتماع على واقع البيئة التشغيلية للأقسام، ومدى جاهزيتها للبدء بالبرامج التأهيلية المعنية بالبيئة التشغيلية والتطويرية للعناصر المشغلة بهذه الأقسام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية