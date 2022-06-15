آخرها زليتن.. استمرار الاعتداءات على مسارات النهر الصناعي

أفاد مدير عام منظومة الحساونة سهل جفارة للنهر الصناعي، بحدوث تسرب للمياه، نتيجة اعتداء أحد المواطنين على المسار الشرقي للمنظومة بالمحطة رقم E598+000 M/H الواقعة بمنطقة الجمعة بمدينة زليتن، موضحاً أن المحطة تقع ضمن مناطق الضغط المرتفع، حيث تصل إلى 16 باراً، وهو الأمر الذي يستلزم إجراءات تشغيلية خاصة.

وأشار المسؤول إلى أن غرفة التحكم الرئيسية قد باشرت أعمال المناورات التشغيلية لخفض الضغط بالمسار الشرقي، حتى تتمكن فرق الصيانة من القيام بعملها، وهو ما قد يتسبب في انخفاض الإمداد المائي عن المناطق الواقعة على خط المسار لحين استكمال إجراءات الصيانة.

وتشهد خطوط النهر الصناعي اعتداءات متكررة، الأمر الذي تسبب في هدر كميات كبيرة من المياه، رغم محاولات الأجهزة الأمنية الحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد الإمداد المائي في البلاد.

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