المال العام أصبح مصونا بقوة القانون

أخبار ليبيا 24

أكد، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، أن اعتماد الميزانية العامة يعني أن المال العام صار مصونا بقوة القانون ولا يجوز لأي جهة أن تصرف إلا بموجبه.

جاء ذلك، في كلمة مسجلة، بعد إقرار مجلس النواب المجتمع في سرت على قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 بقيمة 89.7 مليار دينار ليبي، والتي تقدمت به الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا.

وقال باشاغا، إن الميزانية العامة هي نتاج مجهود وطني جماعي ساهمت فيه جميع المؤسسات المالية والرقابية. إضافة إلى مجلسي النواب والدولة.

وأضاف، أن اعتماد الميزانية من مجلس النواب، سيسهم في توحيد المؤسسات المالية للدولة،. ويسهل على السلطات الرقابية من أداء واجباتها القانونية.

واعتبر باشاغا، إن بإقرار الميزانية فقد رُفع عن المصرف المركزي حملٌ كبيرٌ،. إذ أنه أصبح مستندًا في أعماله على قانون الميزانية الصادر عن مجلس النواب.

وأكد باشاغا، أن الحكومة راعت في الميزانية العامة إلغاء بند الطوارئ، لما يمثله من شكل مشين من أشكال الفساد واستخدامه كحيلة قانونية لتجاوز السلطات الرقابية.