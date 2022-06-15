بليحق: عدد أعضاء البرلمان حاليا 163 نائبا

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن البرلمان أقر ميزانية 2022 المقدمة من الحكومة الليبية بعد إنجاز كل ملاحظات النواب بإجماع 103 نواب منهم 5 أصوات إلكترونية.

وأوضح بليحق في مؤتمر صحفي أن الميزانية أقرت بإجمالي 89 مليارا و689 مليونا و376 ألف دينار، مشيرا إلى أن ذلك جاء بعد سلسلة اجتماعات مع لجنة المالية ولجنة تنفيذ مخرجات اجتماع سرت ومصرف ليبيا المركزي والجهات الرقابية التابعة للبرلمان ووزارة المالية.

وأكد بليحق أن ميزانية الحكومة الليبية نالت النصاب القانوني المطلوب لحضور أعضاء مجلس النواب بنسبة 60% أي 98 نائبا.

وبيّن أن مجلس النواب سيتخذ إجراءات خلال الأيام القادمة من أجل توفير الميزانية للحكومة الليبية لتمارس عملها بشكل قانوني.

وتابع: “هناك أطراف تجرنا للصراع وهذا مرفوض”، لافتا إلى أن مباحثات دولية ومحلية بشأن إجراءات انتهاء الأجسام السياسية في 21 يونيو الحالي وفق خارطة الطريق، وأردف: “بإمكان الحكومة الليبية أن تمضي بنا قدما للانتخابات”

وبالنسبة لمباحثات المسار الدستوري فوصفها المتحدث باسم مجلس النواب بأنها تسير بشكل ممتاز.