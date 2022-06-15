ضبط شخص أطلق أعيرة نارية عشوائية وروَّع المواطنين في صبراتة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، القبض على شخص أطلق أعيرة نارية بشكل عشوائي وروّع المواطنين في مدينة صبراتة.

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن أعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة صبراتة المدينة، تمكنوا من القبض على شخص قام بإطلاق النار العشوائي، إثر مشاجرته مع آخرين داخل المدينة، ما أدى إلى ترويع الأهالي وإصابة بعض المركبات الآلية.

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وأفادت الوزارة بأن الشاب الذي جرى ضبطه وبحوزته سلاح ناري نوع «رشاش أغراض عامة»، من ذوي السوابق الجنائية، وجرى اتخذت الإجراءات القانونية حياله.

السلاح المضبوط بحوزة المتهم بإطلاق أعيرة نارية عشوائية في صبراتة (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)