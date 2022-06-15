اللجنة العسكرية تواصل مناقشة خيارات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل

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اجتمعت، اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، يوم الأربعاء، في العاصمة المصرية القاهرة بحضور كافة الأعضاء.

وجاء هذا الاجتماع المتجدد بعد اجتماعاتها في طليطلة وتونس في شهري مايو الماضي، ويونيو الجاري على التوالي.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن اجتماع اللجنة في القاهرة يهدف إلى مواصلة مناقشة خيارات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل، وتنسيق جهود وترتيبات انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب.

وكانت اللجنة العسكرية قد اجتمعت في تونس، وبحث ملفي تفكيك الميليشيات المسلحة وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

ويمثل الملفان قلقا أساسيا لليبيين وكذلك للمجتمع الدولي، خاصة بعد اندلاع الاشتباكات بين المليشيات الجمعة الماضية وسط العاصمة طرابلس، الأمر الذي أدى إلى ترويع المواطنين الذين كانوا يقضون عطلة الأسبوع في المتنزهات.