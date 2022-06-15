كعوان: الصراع الداخلي كلفنا خلال عشر سنوات 586 مليار دولار مع تراجع الاحتياطى النقدي

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة نزار كعوان القيادي بجماعة الاخوان إنهم يحاولون حاليًا استعادة القرار الوطني وصناعة التوافق وخفض التوتر، ودعم آفاق السياسة وتضييق فرص الحرب.

كعوان أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن الصراع الداخلي كلفنا خلال عشر سنوات، 586 مليار دولار، مع تراجع الاحتياطى النقدي واختطاف القرار السيادي وتردي الأوضاع الأمنية.

وبيّن أن صناعة التوافق ضرورة للخروج من المأزق الحالي، في ظل ظروف إقليمية مختلفة، فالعواصم التي كانت في صراع أصبحت تعقد الصفقات فيما بينها سياسيًا والليبيون أولى بالصلح بينهم.

ونوّه إلى أن البند الرئيس كان مناقشة ميزانية حكومة الاستقرار الوطني مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبقية النواب، ورئيس الحكومة ووزرائها.

وشدد على أن التوافق أنتج حكومة صُنعت بإرادة وطنية، وهذا هو الخيار المتاح اليوم، مضيفًا: “ما زلنا نرى خيار حكومة الاستقرار خيارًا واقعيًا وعمليًا ويحتاج إلى مزيد من الدعم”.

وفي الختام لفت إلى أن الحوار مفتوح حول هذا الخيار؛ إذ ثمة أطراف لديها مخاوف تحتاج إلى طمأنتها، وكل هذا يحتاج إلى معالجة وتدرج للوصول، على الأقل، للاستقرار النسبي واستعادة القرار الوطني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية