بليحق: لجنة الصياغة تؤجل مناقشة مادة انتخاب الرئيس ليوم الخميس

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن لجنة الصياغة المنبثقة عن اجتماعات لجنة المسار الدستوري، اجتمعت الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة، وناقشت المادة 183، حيث تم تعديل بعض الفقرات بشأن تنفيذ العملية الانتخابية أثناء المرحلة الانتقالية.

وأضاف بليحق في منشور له، أن اللجنة أجلت البت بالمادة 100 والمتعلقة بانتخاب الرئيس، إلى حين مناقشتها مع لجنة المسار الدستوري يوم الخميس.

وتنعقد أعمال الجولة الثالثة من مشاورات المسار الدستوري في القاهرة، في الفترة من 12-19 يونيو الجاري، برعاية البعثة الأممية وعلى رأسها المستشارة ستيفاني ويليامز.

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