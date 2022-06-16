صندوق تيسير الزواج ينفي صدور أي قوائم حصر بشأن منحة الزواج

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نفى، صندوق دعم تيسير الزواج، صدور أي قوائم حصر وروابط الكترونية، بشأن منحة الزواج.

ونوّهت، إدارة الصندوق، على حسابها في فيسبوك، إلى أن “كل ما ينشر حاليا في صفحات التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات المزورة من قوائم حصر وروابط الكترونية هو مزور ولا أساس له من الصحة”.

وأضاف، أنه “في حالة ورود أي جديد سيكون موجودا على الصفحة الرسمية لصندوق تيسير الزواج”

والخميس الماضي، أعلنت إدارة صندوق تيسير الزواج، أنه تمت عملية تسليم واستلام صكوك منح تيسير الزواج لفئتي ذوي الإعاقة وأبناء الرعاية الاجتماعية، إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.