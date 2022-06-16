المحكمة الدولية تُسقط القضية المرفوعة ضد محمود الورفلي بعد ثبوت موته

أسقطت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، قضية جرائم الحرب التي اتهم بها الضابط السابق محمود الورفلي، وذلك بعد أن أكد المدّعون موته.

ويأتي قرار المحكمة بعد أكثر من عام من إعلان مسؤولين ليبيين عن قيام مهاجمين بقتل الورفلي، بعد إطلاق النار على سيارته في بنغازي.

ونقل موقع mymotherlode أن القضاة أنهوا الإجراءات ضد الورفلي، وذلك بعد دراسة أدلة من بينها أقوال شهود وصور ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد موته، وأكدوا في بيان صادر عن المحكمة “أن وفاة الورفلي أمر مؤكد، وعليه تم إنهاء الإجراءات ضده، وباتت أوامر القبض عليه غير سارية المفعول”.

وكان الورفلي قد اتُهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بضلوعه بإعدام 33 أسيرًا في بنغازي في عامي 2016 و2017. حيث أشارت المحكمة إلى أن عمليات الإعدام تم تصويرها ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى اتهامه بالوقوف وراء عملية إطلاق نار في عام 2018 على 10 أشخاص قُتلوا أمام مسجد في بنغازي.

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