الرضا يشدد على تفعيل البرامج التدريبية في النصف الثاني من 2022

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة علي العابد الرضا في اجتماع له مع مسؤولين بوزارته، المراحل التي وصلت إليها روزنامة التدريب 2022 للباحثين عن عمل والموظفين في عدد من البلديات، مشدداً على تفعيل كل البرامج والمشاريع التدريبية في النصف الثاني من العام الجاري.

وشهد الاجتماع الذي عُقد الأربعاء بالعاصمة طرابلس، مناقشة آلية تفعيل اتفاقيات بدائل التدريب مع الشركات لضمان تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل، المسجلين في مركز المعلومات والتوثيق.

وتطرق الاجتماع للبدء الفعلي بتفعيل مبادرة مهنتك مستقبلك، والتي ستنطلق قريباً للتدريب ورفع الكفاءة وتعزيز القدرات في البلديات التي لا يوجد بها مراكز تدريبية مهنية، لضمان تخريج دفعات من العاطلين ودمجهم في سوق العمل وفق الاحتياجات المطلوبة.

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