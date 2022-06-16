قارورة حليب تسمم 18 شخصا من عائلة واحدة في سبها

أعلن مركزسبها الطبي، اليوم الأربعاء، استقباله عائلة كاملة مكونة من 18 شخصا مصابين بحالة تسمم غذائي، نتيجة تناولهم حليب مختلط بمادة الكلور.

وذكر المركز الطبي، في بيان له، أن العائل المكونة من 18 شخصا بينهم 3 نساء حوامل و15 طفلا تتراوح أعمارهم من السنة إلى 10سنوات، مشيرا إلى أنهم وصولوا بعد ظهر اليوم الأربعاء وقد بدت عليهم أعراض التسمم الغذائي بشكل واضح.

وأضاف المركز، أنه بعد الاستفسار من ذويهم، تبين أنهم تناولوا حليبا قد يكون ملوثا، حيث ذكر أحد المرافقين بأن مرضاهم تناولوا حليبا جاءهم في قارورة لم تكن نظيفة وكان بها القليل من مادة الكلور سكب الحليب عليها دون الانتباه لذلك.

وتابع أنه بعد وصول الحالات قام الكادر الطبي بقسم الأطفال والأقسام الأخرى التي وصلتها الحالات بإجراء الإسعافات اللازمة، وهم الآن في حالة مستقرة وتحت المراقبة .