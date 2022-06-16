لقاء مرتقب بين المنفي وصالح والمشري في القاهرة

أفادت وكالة الأناضول نقلاً عن عضو بمجلس الدولة لم تذكر اسمه، بأن لقاءً مرتقباً بين كلٍ من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري سيتم خلال يومين في العاصمة المصرية القاهرة.

وأشارت الوكالة نقلاً عن المصدر ذاته، أن هذا اللقاء يهدف إلى التشاور ودعم مباحثات لجنة المسار الدستوري، التي تجري أعمال جولتها الثالثة حالياً.

يُذكر أن عضو مجلس الدولة عبد القادر احويلي والمشارك في جلسات الحوار حول المسار الدستوري، قد أشار في تصريحات لصحيفة الدستور المصرية، إلى أن النقاشات لا تزال جارية حول الحكم المحلي وشروط الترشح للرئاسة والبرلمان، متوقعاً أن لا تحسم الجلسات الجارية في القاهرة المواد التي لم يتوصل الفريقان إلى توافق حولها.

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