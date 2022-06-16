باشاغا: الميزانية المعتمدة عنوانها الترشيد في الإنفاق والشفافية والإفصاح

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، أن الميزانية التي اعتمدها مجلس النواب عنوانها الترشيد في الإنفاق والشفافية والإفصاح، وهي نتاج توافق وطني لإرادة ليبية خالصة، مشيراً إلى أن إنفاق العوائد النفطية سيكون خاضعاً لبنود الميزانية ورقابة الأجهزة المختصة.

وأضاف باشاغا في كلمة متلفزة، الأربعاء، أن اعتماد الميزانية العامة يعني أن المال العام صار مصوناً بقوة القانون، وهو ما يُسهل على الأجهزة الرقابية ممارسة مهامها ويرفع حملاً ثقيلاً عن مصرف ليبيا المركزي، باستناده في المصروفات على الميزانية المعتمدة من مجلس النواب مما يدشن لمرحلة جديدة تعزز قوة ومتانة الدولة وفق قوله.

وأشار بشاغا إلى أن الميزانية المعتمدة من المجلس والبالغة حوالي 89 مليار دينار ليبي، أي بما يعادل 19 مليار دولار تقريباً، هي الأقل بالمقارنة بالميزانيات السابقة، وروعي فيها إلغاء بند الطوارئ لما يُمثله من شكل مشين للفساد الذي استخدم حيلة قانونية لتجاوز سلطات الأجهزة الرقابية، كما قلصت فيه مخصصات الباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية مع تخصيص مبالغ مالية للباب الثالث، لتحريك عجلة الاقتصاد وإشراك القطاع الخاص.

وحذر باشاغا من الأخطار التي تواجه وجود الدولة، مبدياً أمله في نجاح المسار الدستوري المنعقد في القاهرة، والوصول لقاعدة دستورية تنطلق من خلالها الانتخابات في مواعيد واضحة، وداعياً الجميع إلى المشاركة في بناء الدولة ومؤازرة الشعب الليبي.

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