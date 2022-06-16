المنطقة الحرة مصراتة: عرضنا على السفير القطري مزايا الاستثمار معنا

استقبل رئيس لجنة الإدارة بالمنطقة الحرة بمصراتة المهندس محسن السقوطري وعضو لجنة الإدارة المهندس أحمد سوالم إلى جانب عدد من مديري الإدارات بالمنطقة الحرة بمصراتة، سفير دولة قطر خالد محمد الدوسري والقنصل العام بليبيا عبد الله مبارك المري.

وذكرت المنطقة الحرة مصراتة في تدوينة عبر “فيسبوك” أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الّتي تهدف لتقوية وتعزيز علاقات وشراكات مع المستثمرين والجهات الداعمة، وللتعرف على الفرص الاستثمارية واستقطاب الشركات والمؤسسات ورؤوس الاموال القطرية.

وقالت: “استُعرضت خلال الزيارة مزايا الاستثمار بالمنطقة الحرة بمصراتة والإمكانيات المتاحة، خصوصا بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للموقع أ، والذي أصبح جاهزا لاستقبال طلبات الاستثمار”.