مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يرفض شحنتي بامية مجمدة وبسكويت كريمة

‏ليبيا – رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية شحنة بامية مجمدة تحمل العلامة التجارية “البداية” قادمة من جمهورية مصر بسبب عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس ولإحتوائها على بكتيريا عنقودية، بالإضافة إلى رفض شحنة بسكويت قادمة من السعودية تحتوي على الألوان محظورة.

المركز أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن كمية البامية المرفوضة بلغت 2560 صندوقًا دخلت عبر منفذ امساعد البري، مرجعًا سبب رفض الشحنة إلى عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة (م.ق.ل) رقم (2015/1702) بند 5/4، وذلك لوجود (Staphillo coccus) العنقودية.

كما أعلن المركز رفضه لشحنة بسكويت كريمة بنكهة الفراولة القطعة 63 جرامًا يحمل العلامة التجارية “هلا (HALA)” قادمة من السعودية؛ بسبب مخالفتها للمواصفات الليبية ولوجود لون (E120).

المركز بين أن الكمية المرفوضة تقدر بـ 30 صندوقًا دخلت عبر منفذ امساعد البري مصنعة من قبل شركة الباطين البسكويت والمواد للغذائية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية