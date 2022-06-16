الشؤون الاجتماعية تحيل بيانات مستحقي علاوة الزوجة لمطابقة وزارة المالية

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية الانتهاء من مطابقة البيانات المتعلقة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة، مع بعض الجهات في انتظار مطابقة وزارة المالية، حتى يتسنى معرفة أعداد المستحقات للعلاوة .

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الشؤون الاجتماعية، الأربعاء، مع مشرف عام المشروع ناجي بازينه لمتابعة مستجدات صرف منحة الزوجة والأولاد، حيث أكد الأخير الشروع في تحويل ملحق المنحة لسنة 2021.

وفي السياق نفسه ناقشت الوزيرة الكيلاني تدريب مندوبي مشروع المنحة بالفروع، لتأهيلهم للرد على استفسارات المواطنين، مشددة على سرعة إتمام الإجراءات كي تصل المنحة إلى مستحقيها.

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