محامي السنوسي: التوصيات الطبية واضحة في لزوم الإفراج الطبي عن موكلي لمتابعة وضعه الصحي

ليبيا – قال محامي رئيس الاستخبارات الليبية سابقًا عبد الله السنوسي أحمد نشاد إن المحكمة حكمت بعدم اختصاص القضاء المدني في قضية “سجن أبو سليم” وأحالتها إلى القضاء العسكري لأن المتهمين عسكريون.

نشاد وفي تصريح خاص لموقع “أخبار ليبيا 24” الأربعاء، أكد أنه سيبدأ جولة جديدة من المناظرات القانونية بعد أن أحيلت القضية للمحاكم العسكرية.

وأفاد المحامي أن الحادثة وقعت في نطاق قطاع السجون العسكرية، لافتًا أنه لا تعليق على المحاكمات بعد صدور القرار فيها إلا بإجراءات في مقابلها.

وأضاف نشاد أن حكم اليوم متوقع من آخر جلسة حين قررت المحكمة حجز القضية للحكم دون الخوض في موضوعها، لأن اتجاهها إلى نقل مصير الملف إلى غيرها للفصل فيه، ومع القضاء العسكري سنبدأ فصلًا جديدًا.

وقال المحامي: “الوضع الصحي لموكلي يحتاج إلى رعاية طبية لا تتوفر له في محبسه، وخضع منذ شهرين لعملية قسطرة في القلب”.

نشاد ختم تصريحه: “التوصيات الطبية واضحة في لزوم الإفراج الطبي عنه لمتابعة وضعه الصحي في مشافي قادرة على متابعة حالته”.

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