الحزب الديمقراطي يرحب باعتماد الميزانية العامة ويجدد دعمه لحكومة باشاغا

رحب الحزب الديمقراطي باعتماد مجلس النواب للميزانية المقدمة من الحكومة الليبية، واصفاً القرار بالوطني وبمثابة الإعلان الحقيقي لعمل الحكومة وإقرار ولايتها المالية.

وأكد الحزب الذي يرأسه محمد صوان في بيان، الأربعاء، دعمه الكامل للحكومة الليبية برئاسة باشاغا وانتهاء خارطة الطريق التي تم إقرارها بجنيف، بانتهاء المدة القانونية لها والعودة لمرجعية الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وتعديلاته، مبدياً رفضه التدخل الأجنبي في الشأن الليبي والتعدي على سيادة القرار الليبي وحق الليبيين في تقرير مصيرهم عبر مؤسساتهم المنتخبة.

ودعا الحزب كافة المؤسسات السيادية إلى الالتزام بمخرجات التوافق الليبي، وما نتج عنه، محملاً إياهم المسؤولية القانونية عن استمرار الانقسام، ومستنكراً رفض حكومة الوحدة تسليم مهامها وإصرارها على التمترس بمؤسسات الدولة في العاصمة وفق البيان.

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