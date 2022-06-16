راس جدير: ضبط تونسيين قادمين من ليبيا بحوزتهما 3 آلاف قرص مخدر

تمكن رجال مصلحة التفتيش الأمني بالمعبر الحدودي براس جدير من جانب التونسي مساء الأربعاء، من إيقاف مسافرين تونسيين مترجلين قادمين من ليبيا بحوزتهما 3 آلاف قرص مخدر.

وأضاف، تم الاشتباه في المسافرين أثناء دخولهما وهما يحملان معهما حقائب تحوي بعض البضائع، فتمت مطالبتهما بتمرير حقائبهما على جهاز السكانار المخصص لذلك ليتم العثور داخل الحقائب على 2925 قرص دواء مخدر نوع بريقابلين 300 ملغرام.

وأكد أن المسافرين عمدا إلى اخفاء المضبوطات بدقة داخل علب الشاي بعد أن قاما بإفراغها من محتوياتها في حيلة كانا ينويان بها التهرب من الرقابة الأمنية وتمرير هذه السموم.