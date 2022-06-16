الرئاسي: الانتخابات وفق قادة دستورية هي الحل الوحيد للأزمة في البلاد

ليبيا – تدارس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والعضوان بالمجلس عبد الله اللافي وموسى الكوني آخر مستجدات الوضع السياسي في البلاد وتحديات المرحلة.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد إن المنفي واللافي والكوني استعرضوا المسار الدستوري المنعقد في القاهرة للوصول إلى صيغة توافقية تلبي تطلعات الشعب الليبي في إجراء الاستحقاقات الانتخابية للعبور نحو السلام الدائم في البلاد.

وجدد الـ3 موقفهم بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق قاعدة دستورية لأن ذلك يمثل الحل الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا مع أهمية إنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى الاستقرار وتحقيق السلام في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية