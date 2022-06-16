بيانكو: مبادرة نيقوسيا بالبرلمان الأوروبي للتعاون مع بلديات ليبيا حققت الاستقرار بالمنطقة

ليبيا – نقل تقرير إخباري نشره البرلمان الأوروبي مناقشة لجنة الشؤون الخارجية فيه بشأن دور الجهات الفاعلة لتحقيق الازدهار والاستقرار بالدول المجاورة لأوروبا.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد أكد تبادل “فينسينزو بيانكو” مقرر “اللجنة الأوروبية للمناطق حول الشراكة المتجددة مع الجوار الجنوبي أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط” وجهات النظر مع أعضاء اللجنة حول دور المناطق في إستراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الجوار.

وأشار “بيانكو” إلى المبادرات الملموسة التي تساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة وتفحص القيمة المضافة لديبلوماسية المدينة مثل الجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية أو مبادرة “نيقوسيا” التابعة للبرلمان الأوروبي للتعاون مع البلديات الليبية.

ترجمة المرصد – خاص

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