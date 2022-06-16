تقرير تحليلي: اتفاقية أردوغان والسراج هدفها استيلاء تركيا عسكريًا على جزر يونانية

ليبيا – هاجم تقرير تحليلي نشره مركز “موشي ديان” الإسرائيلي للأبحاث الأطماع التركية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط ودولها المتجذرة عبر عقيدة الوطن الأزرق.

التقرير الذي تم إعداده باللغة الإنجليزية وتابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد تحدث عن تدهور علاقات تركيا بعدة دول من بينها اليونان وقبرص، متطرقًا في ذات الوقت إلى الاتفاقية البحرية المبرمة عام 2019 بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج.

وأضاف التقرير إن هذه الاتفاقية قوضت مطالبات اليونانيين والقبارصة بشأن المياه الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخالصة، مؤكدًا إن الجيش التركي يتدرب في كل عام على الاستيلاء على جزر معادية ما يعكس مطامع أنقرة في جزر يونانية ويبرر مخاوف أثينا في هذا السياق التي تتعدى جنون عظمة الأتراك.

ترجمة المرصد – خاص

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