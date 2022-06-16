المنقوش تستعد لعقد قمة استثنائية لتجمع دول الساحل والصحراء بالعاصمة

أخبارليبيا24_متابعات

عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اجتماعا موسعاً فى ديوان رئاسة الوزراء بطرابلس مع أعضاء اللجنة المشكلة لتجهيز الأمور اللوجستية لإنعقاد قمة استثنائية لتجمع دول الساحل والصحراء بالعاصمة.

الاجتماع عقد بصفة المنقوش رئيساً للجنة رقم 262.

وستعقد القمة وفقاً لقرارات المجلس التنفيذي لدول التجمع الذي اجتمع في المملكة المغربية شهر مارس 2022 .

وكانت المنقوش قد شاركت في أعمال الدورة الحادية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء المقام في العاصمة المغربية الرباط.

وأكدت المنقوش خلال كلمة لها في افتتاح أعمال الدورة على أهمية تجمع الساحل والصحراء “س ص” في تحقيق السلم والأمن.

وذلك طبقا للتجمع الذي يضم عدد 25 دولة من دول القارة الأفريقية.

مؤكدة على تمسك ليبيا بدورها اتجاه عمقها الأفريقي.

وبحسب بيان الوزارة، أوضحت أن التقدم الإيجابي على كافة الأصعدة تحقق منذ تولي حكومة الوحدة الوطنية مهامها.

منوهة أن حالة الاستقرار وتحريك عجلة التنمية انعكس بشكل واضح بكافة المناطق الليبية.

في حين جددت المنقوش تأكيدها على تقوية أجهزة التجمع وتعزيز فاعليتها واستعداد ليبيا لعودة المنظمة للعمل من طرابلس.

فضلا عن ضم أشغالها على كل المستويات مشيرة أن ليبيا تؤمن بضرورة تحقيق التكامل والتعاون الأفريقي.

في حين دعت المنقوش كافة دول التجمع للتكاثف، لمواجهة الأخطار المشتركة وفي مقدمتها الجريمة المنظمة للجماعات المتطرفة.

مؤكدة أن التطرف يستهدف العديد من الدول الأمر الذي يحتم عليهم الأسرع في إعادة تفعيل وإحياء أجهزة تجمع دول الساحل والصحراء لمواجهتها.