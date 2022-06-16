بشأن منحة الزوجة والأولاد.. الكيلاني: سنشرع في تحويل ملحق سنة 2021

أخبارليبيا24_متابعات

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني في اجتماع أمس الأربعاء مع الدكتور ناجي بازينه مشرف عام مشروع منحة الزوجة والأولاد أن المشروع سيشرع في تحويل ملحق سنة 2021 .

وبحثت الكيلاني مشروع تدريب مندوبي مشروع المنحة بالفروع لتأهيلهم للرد على استفسارات المواطنين.

وأكدت أن منحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة تمت مطابقتها البيانات مع بعض الجهات التابعة لها.

موضحة أن الوزارة في انتظار مطابقة وزارة المالية حتى يتسنى معرفة اعداد المستحقات للعلاوة .

وتوجهت الكيلاني بالشكر لفريق مشروع المنحة مشددة على سرعة إتمام الإجراءات كي تصل المنحة الي مستحقيها.