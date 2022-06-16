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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 16 يونيو 2022

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 16 يونيو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تبقى الأجواء معتدلة على اغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(29-34)مْ على أغلب المناطق.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-36)مْ ، ولاتتجاوز(28)مْ على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(35-39)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-39) مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:16)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:58).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 2022- الموافق الخميس ليوم الجوية التنبوات الحرارة الحرارة الصغرى السماء السماء 31 32 22 21 30 31 31 22 21 زواره السماء السما 22 33 31 23 30 السماء 33 32 نالوت لسحب قليلة السحب قلبلة I 22 28 قلبلة 30 i 1 31 29 36 30 23 23 السماء السماء 23 26 38 37 طبرق 37 36 35 38 38 36 السماء 39 28 37 27 /11/3102م‏'‏

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