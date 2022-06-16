«الأرصاد»: الرؤية متوسطة الليلة على ساحل الخمس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على ساحل الخمس الليلة بسبب الشبورة المائية.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج.

– درجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة، وتكون متوسطة الليلة على ساحل الخمس؛ لظهور شبورة مائية.