بقاء الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا

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قال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن الأجواء تبقى معتدلة على أغلب مناطق ليبيا، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال ما بين (29–34) مئوية، ولا تتجاوز (28) مئوية على الجبل الأخضر، وتكون ما بين (35-39) مئوية على مناطق الجنوب.

وأضاف المركز، أن البحر، هذا اليوم ويوم الغد، يكون هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل الغربي، بينما يكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على الساحل الشرقي.

وقال، إن من المتوقع أن تبقى الأجواء مستقرة إلى منتصف الأسبوع القادم، وترتفع درجات الحرارة تدريجيا بداية من يوم الأربعاء.