إيكوفن: اقتراب عدة دول إفريقيا من بينها ليبيا من تحسين خدمات الإنترنت فيها

ليبيا – أكد تقرير معلوماتي نشرته وكالة أنباء “إيكوفن” المعنية بالاقتصاد والتقنيات السويسرية الناطقة بالإنجليزية اقتراب ليبيا من تحسين جودة خدمات الإنترنت فيها.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما ورد فيه صحيفة المرصد كشف عن سعي نقطة تبادل الإنترنت “لندن إنترنت إيكستشينج” الموفرة للخدمة العنكبوتية الخاصة بالمشغلين في دول عدة من بينها بريطانيا والولايات المتحدة للدخول إلى السوق الإفريقية.

وأضاف التقرير إن النقطة أبرمت اتفاق شراكة مع مشغل الخدمة “آي أكس أفريكا” ومقره بالعاصمة الكينية نيروبي لإنشاء مرفق ربط إيذانا بدخولها إلى إفريقيا، متطرقًا في ذات الوقت لما أعلنت عنه نقطة “دي إي – سي آي أكس” الألمانية عن إنشاء مرافق مماثلة في عدة دول إفريقية من بينها ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص

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