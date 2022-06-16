الكوني واللافي يبحثان التحديات أمام مفوضية الانتخابات

التقى النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي، اليوم الخميس، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، الذي قدم لهما احاطة حول عمل المفوضية والتحديات التي واجهتها طيلة الأشهر الماضية أثناء الاعداد للانتخابات.

وأشاد النائبان بالجهود التي بذلتها المفوضية في هذا الإطار، وأكدا استمرار دعم المجلس الرئاسي لها، والتزامه إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، لإنهاء المراحل الانتقالية، والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار تحقيقًا لرغبة أكثر من مليوني وثمانمئة ألف ناخب قيدوا أسماءهم في سجلات المفوضية.