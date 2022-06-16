السوق الرسمية: تراجع اليورو أمام الدينار وارتفاع الإسترليني

تباينت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولًا مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وهبط سعر صرف اليورو مسجلًا 5.04 دينار مقابل 5.06 دينار أمس، بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.87 دينار من 5.81 دينار أمس.

وثبت متوسط سعر الدولار الأميركي عند 4.83 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وعلى صعيد العملات العربية، استقرت أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي عند 1.28 دينار، و1.31 دينار، و1.55 دينار على الترتيب.

وخسر سعر الليرة التركية قرشًا واحدًا ليصبح 0.27 دينار مقابل 0.28 دينار أمس، وصعد سعر اليوان الصيني قرشًا إلى 0.72 دينار مقابل 0.71 دينار أمس.