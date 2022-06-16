الدرقاش: ابتلينا بقضاة من أهل النار للحكم في “مذبحة سجن أبوسليم”

علق مروان الدرقاش الناشط المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، على الحكم بإحالة قضية سجن أبوسليم إلى القضاء العسكري بعد الحكم بعدم اختصاص القضاء المدني بالقضية، معتبرًا أن القضاة في تلك القضية من أهل النار.

وكتب قائلًا على فيسبوك: “ ألا نجد قاضياً من أهل الجنة لهذه القضية. لماذا نُبلى دائماً بقضاةٍ من النوع الآخر”.

وكانت الدائرة الجنائية الأولى بمحكمة استئناف طرابلس قضت أمس الإربعاء بإحالة قضية سجن أبوسليم إلى القضاء العسكري بعد الحكم بعدم اختصاص القضاء المدني بالقضية وسط تجمهر أهالي السجناء أمام مجمع المحاكم في طرابلس بتوجيه من المحامي فتحي تربل.