باشاغا يدعو جميع الأطراف الليبية للمشاركة في بناء الدولة

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دعا، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، جميع الأطراف الليبية، إلى المشاركة في بناء الدولة، وذلك في كلمة بمناسبة إقرار مجلس النواب، للميزانية العامة للدولة.

وقال باشاغا: إن “الحكومة الليبية تدعو الجميع للمشاركة في بناء الدولة، وشعارنا أن ليبيا للجميع وبالجميع ومصلحة الوطن هي العليا، وسندنا في ذلك الثقة الغالية التي تحصلنا عليها من مجلس النواب وبالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة ونتطلع دوما لدعم ومؤازرة شعبنا الليبي الكريم”.

وحذّر باشاغا، من أن ليبيا تمر في هذه الفترة الزمنية بتحديات خطيرة، ونواجه أخطارا جسيمة تهدد وجود الدولة وسلامة كيانها، وحاضرها ومستقبلها.

وقال: “نحن سويا يدا بيد علينا واجبات وطنية لا تقبل التهاون ولا مجال فيها للتردد والتراجع”. وأضاف: “إما أن نؤدي الأمانة التي ورثناها عن الآباء والأجداد وإما أن نسقط في دركات الصراع والانقسام والاقتتال لا سمح الله” .