أفريكا ريبورت: تمويل الحرب ضد الإرهاب في ليبيا وباقي الدول مسؤولية مجلس الأمن الدولي

ليبيا- واكب تقرير إخباري نشرته مجلة “أفريكا ريبورت” الفرنسية الناطقة بالإنجليزية فعاليات منتدى للرؤوساء التنفيذيين في إفريقيا الجارية في ساحل العاج.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب منه المتعلق بالشأن الليبي منه صحيفة المرصد نقل عن الرئيس السنغالي “ماكي سال” قوله خلال مشاركته في فعاليات المنتدى إن تمويل الحرب العالمية ضد الإرهاب في ليبيا وباقي الدول من مسؤولية مجلس الأمن الدولي.

وأكد “سال” إن تحميل المجلس لهذه المسؤولية يأتي في إطار دوره الأساسي في ضمان السلام والأمن في العالم.

ترجمة المرصد – خاص

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