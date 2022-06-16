الأرصاد: استمرار اعتدال الأجواء على غالبية مناطق ليبيا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار اعتدال الأجواء على غالبية مناطق ليبيا.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الخميس، إن المناطق الممتدة من رأس اجدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء بها صافية مع ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 29 و34 درجة مئوية على أغلب المناطق.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة ما بين 30 و36 درجة مئوية ولا تتجاوز 28 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية مع ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة ما بين 35 و39 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فستكون السماء صافية بوجه عام، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 36 و39 درجة مئوية.

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