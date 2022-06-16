الارصاد توضح حالة الطقس حتى منتـصف الاسبوع القادم

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 16/ 06 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تبقى معتدلة على اغلب مناطق ليبيا حيث درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على اغلب مناطق الشمال تتراوح مابين ( 29 – 34 ) مْ ولا تتجاوز (28) مْ على الجبل الأخضر، وتكون مابين (35-39) مْ على مناطق الجنوب.

ويكون البحر وفقا للتقرير هذا اليوم ويوم الغد هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل الغربي بينما يكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على الساحل الشرقي.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تستمر الأجواء مستقرة إلى منتصف الأسبوع القادم وترتفع درجات الحرارة تدريجياً بداية من يوم الأربعاء. والله اعلم