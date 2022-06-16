الشح: لا يمكن حل الأزمة الليبية في وجود «عقيله صالح»

رأى المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري، أشرف الشح، أنه لا يمكن حل الأزمة الليبية في وجود رئيس مجلس النواب، عقيله صالح، على حد قوله.

وقال الشح، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “عقيلة صالح يتصدر قائمة صحة الوجه، لا يمكن الوصول لحل الأزمة الليبية في وجودة. قاوموا المؤامرة”، بحسب قوله.

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد أكد في كلمة له أمس الأربعاء خلال جلسة البرلمان في سرت، أن حكومة الوحدة تنتهي شرعيتها في 22 يونيو ومن يتعامل معها من الأجهزة الرقابية والسيادية يتحمل المسؤولية القانونية والوطنية، مشيرا إلى أن أطراف دولية تخدم مصالح غير مشروعة في ليبيا وترفض أي توافق ليبي ليبي.

وقال صالح: “سرت هي التي ستتحرر فيها الحكومة الجديدة من كافة الضغوطات، ويجب أن تكون صياغة الدستور بسيطة وجميلة بعيدة عن التهويل، فحكومة الدبيبة أعاقت الانتخابات وأفسدت المال العام وتدخلت في محاولة لإفساد المشد السياسي”.

وأضاف “كلما فكرت في مغادرة المشهد السياسي أجد أن معرفتي بجذور الأزمة والواجب الوطني يتطلب مني التمسك بالخيارات الضامنة للدولة المدنية، ولم ننحرف عن مبادئ الدولة ولم نتوقف عن مد أيدينا من أجل السلام برعاية دولية أو من دونها، فالتوافق الوحيد الذي يمكن وصفه بالليبي-الليبي هو ما نتج عنه حكومة فتحي باشاغا”.