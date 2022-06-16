برقيق من تركيا: تباً للقضاء الليبي

وجه عاطف برقيق، القيادي في ما يسمى ”كتيبة ثوار طرابلس” والموظف بسفارة ليبيا بتركيا، السباب للقضاء الليبي، بسبب الحكم بإحالة قضية سجن أبوسليم إلى القضاء العسكري بعد الحكم بعدم اختصاص القضاء المدني بالقضية.

وقال “برقيق” في تدوينة عبر “فيسبوك”، “وفجأة تبين للقضاء الليبي أن مجزرة بوسيلم كانت عبارة عن انتحار جماعي فقط ؟ تبا لكم”. بحسب تعبيره.

وكانت الدائرة الجنائية الأولى بمحكمة استئناف طرابلس قضت أمس الأربعاء بإحالة قضية سجن أبوسليم إلى القضاء العسكري بعد الحكم بعدم اختصاص القضاء المدني بالقضية وسط تجمهر أهالي السجناء أمام مجمع المحاكم في طرابلس بتوجيه من المحامي فتحي تربل.