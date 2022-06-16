الحروب والصراعات تتسبب بخسارة ليبيا مليارات الدولارات

ليبيا- تابع تقرير ميداني نشرته صحيفة “ذس داي” النيجيرية الناطقة بالإنجليزية أعمال مؤتمر احتضنته نيجيريا لـ3 أيام لتدارس الأوضاع المضطربة في إفريقيا.

وبحسب التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما ورد فيه من مضامين صحيفة المرصد أكد المؤتمر الذي نظمه اتحاد المحامين الأفارقة أن معظم البلدان الإفريقية ومنها ليبيا تقف على مفترق طرق حاليًا وغارقة في الحروب والصراع، مشيرًا إلى جانب من دراسة عن التكاليف الاقتصادية للتطرف العنيف في إفريقيا.

وبحسب الدراسة التي أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الاقتصاد والسلام وحملت عنوان “قياس الأثر الاقتصادي للتطرف العنيف الذي يؤدي للإرهاب في إفريقيا” تبين إن 16 دولة إفريقية من أصل 18 ومنها ليبيا خسرت مليارات الدولارات سنويًا من نشاطها الاقتصادي غير الرسمي فقط بخلاف الرسمي.

وأضاف التقرير إن الحروب والصراعات تجعل الجيوش غير المعنية أصلًا بالمحافظة على الأمن المجتمعي تدخل على هذا الخط وهو ما يحتم تطوير أدوات إنفاذ القانون المتمثلة بالمهارات الشرطية والقضائية والقانونية لمواجهة كل تداعيات الحروب والصراعات على المجتمعات.

ترجمة المرصد – خاص

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