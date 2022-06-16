الأبلق: ما حدث في سرت بُني على باطل وعلى المركزي عدم الاعتداد بهذه الميزانية

علق عضو مجلس النواب عمار الأبلق، على إقرار البرلمان لميزانية حكومة باشاغا الموازية، قائلًا: “ما حدث في سرت بُني على باطل وعلى المصرف المركزي عدم الاعتداد بهذه الميزانية”.

وأضاف «الأبلق» في تصريح صحفي، أن “التصويت على ميزانية حكومة باشاغا كان دون الأغلبية المطلوبة، وعدم النقل المباشر للجلسة دليل على عدم توفر النصاب”.

وختم موضحًا أن “المصرف المركزي لن يتعامل مع ميزانية باشاغا لعدم اعتراف النواب به وسيواصل الصرف من ترتيبات 1/12 لحكومة الدبيبة”.

وكان مجلس النواب قد أقر بالإجماع الميزانية بقيمة 89 مليارًا و689 مليونًا و376 ألف دينار.

وأحالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب في مايو الماضي مشروع ميزانية العام 2022 إلى مجلس النواب لمناقشته ومن ثم إقراره. واقترحت الحكومة ميزانية تبلغ قيمتها الإجمالية 94 مليارا و830 مليونا و515 ألفا و200 دينار ليبي، وتتوزع على أربعة أبواب.

ويتعلق الباب الأول بالرواتب وما في حكمها وخُصص له 41 مليارًا و778 مليونًا و145 ألفًا و200 دينار، فيما خُصص للباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليونًا و370 ألفًا، وكان نصيب الباب الثالث الخاص بمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 17 مليارًا و700 مليون، أما نفقات الدعم، وهي الباب الرابع من الميزانية، فخُصص لها 26 مليارًا و675 مليونًا.