تقرير أممي: التبرع بـ8 أبنية جاهزة لمساعدة ليبيا في مواجهتها لوباء كورونا

ليبيا – كشف تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن إسهامها في دعم الاستجابة الوطنية لمواجهة تداعيات تفشي وباء كورونا في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد أكد إن الهدف من هذا الدعم هو تحسين وصول الأشخاص الذين تعنى المفوضية بهم إلى الخدمات الصحية كاشفا عن التبرع بـ8 مبان جاهزة بالتنسيق مع وزارة الصحة بحكومة تصريف الأعمال والسلطات الصحية المحلية.

وأضاف التقرير إن هذه المباني ذهبت لصالح مركز مكافحة وباء كورونا في المستشفى الجامعي طرابلس وعدة مراكز أخرى في مدن بنغازي ودرنة والكفرة مشيرا إلى أنها مجهزة بدورات مياه ونظام تكييف ومساحة إضافية لكل مرفق صحي لخدمة المزيد من المرضى.

وتابع التقرير إن المفوضية وشريكتها منظمة “ليب أيد” تواصل تقديم المساعدة للنازحين والمجتمعات المضيفة ومنها توزيع مواد الإغاثة في قربة هراوة إذ تلقت 124 أسرة نازحة بطانيات ومراتب ومستلزمات النظافة ومصابيح شمسية وأطقم مطبخ وأقمشة مشمعة وصابون وحفاضات أطفال.

وبحسب التقرير شرعت المفوضية في تحديث خطة استمرارية الأعمال الخاصة بها ومنها ما يتعلق بالإجراءات الرئيسية التي يتعين اتخاذها والعمليات والخدمات والمسؤوليات في حالة وقوع حدث تخريبي لضمان الإبقاء على الحماية المنقذة للحياة والخدمات الأخرى للأشخاص المعنيين.

وأضاف التقرير إن الهدف من الخطة أيضا تمكين وظائف الدعم مثل الأمن والإمداد وتكنولوجيا المعلومات مع الحفاظ على الاتصال المهم مع السلطات المحلية والشركاء والمانحين والمجتمع الإنساني والاستمرار في توفير كافة أشكال الدعم للمهاجرين غير الشرعيين.

ترجمة المرصد – خاص

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