تقرير: تركيا تواصل إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا

سلط تقرير نشره موقع “نورديك مونيتور” الضوء على استمرار تركيا في إرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا، مستعينًا بتقرير رفع إلى مجلس الأمن، يشير إلى استمرار وجود مقاتلين سوريين مدعومين من أنقرة في معسكرات تابعة لحكومة الوحدة في العاصمة طرابلس.

وكشف التقرير، الذي أعده فريق الخبراء المعني بليبيا وقدم إلى مجلس الأمن في 27 مايو 2022، أن هناك عمليات نقل ذهابا وإيابا للمقاتلين السوريين من ليبيا وإليها، مع خروج أولئك الذين انتهت عقودهم واستبدالهم بعناصر جديدة.

وكان أحد أفراد الجيش الوطني السوري ويدعى فضل الله حاجي قد قال، في مقابلة في 18 يوليو 2021، إن إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا كان جزءًا من خطة استراتيجية للتعاون بين الجيش الوطني والجيش التركي.

وأبدت الأمم المتحدة مخاوفها من نشر أنقرة مقاتلين سوريين في ليبيا، واعتبرت أنه عمل يهدد السلام والاستقرار والأمن في ليبيا إضافة إلى أنه يشكّل عائقًا يقوض استكمال عملية الانتقال السياسي في ليبيا بنجاح، مشددة على أن المقاتلين الأجانب والشركات العسكرية الخاصة في ليبيا لا يزالون يُشكّلون تهديدًا خطيرًا لأمن ليبيا والمنطقة.

وأشار تقرير للبنتاغون صادر في يوليو 2020 إلى أن تركيا أرسلت ما بين 3,500 و3,800 مقاتل سوري إلى ليبيا خلال الربع الأول من العام المذكور وسط أنباء تفيد أن المقاتلين يتقاضون رواتب تتراوح ما بين 800 و2000 دولار شهريًا.

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