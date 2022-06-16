باشاغا ينبه لخطورة الوضع في ليبيا ويؤكد على ضرورة مشاركة الجميع في بناء الدولة

أخبار ليبيا 24

أكد، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، على ضرورة مشاركة جميع الأطراف الليبية، في بناء الدولة ووضح مصلحة ليبيا فوق كل الاعتبارات.

جاء ذلك في كلمة مسجلة مساء الأربعاء بمناسبة إقرار مجلس النواب للميزانية العامة للدولة.

ونبّه باشاغا، من أن ليبيا “تمر في هذه الفترة الزمنية بتحديات خطيرة، ونواجه أخطارا جسيمة تهدد وجود الدولة وسلامة كيانها، وحاضرها ومستقبلها”.

وقال باشاغا: إن “الحكومة الليبية تدعو الجميع للمشاركة في بناء الدولة، وشعارنا أن ليبيا للجميع وبالجميع. ومصلحة الوطن هي العليا، وسندنا في ذلك الثقة الغالية التي تحصلنا عليها من مجلس النواب وبالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة. نتطلع دوما لدعم ومؤازرة شعبنا الليبي الكريم”.

واجبات وطنية

وتابع: “نحن سويا يدا بيد علينا واجبات وطنية لا تقبل التهاون ولا مجال فيها للتردد والتراجع”. وأضاف: “إما أن نؤدي الأمانة التي ورثناها عن الآباء والأجداد وإما أن نسقط في دركات الصراع والانقسام والاقتتال لا سمح الله” .

كما أكد، رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، أن اعتماد الميزانية العامة يعني أن المال العام صار مصونا بقوة القانون ولا يجوز لأي جهة أن تصرف إلا بموجبه.

وأقر، مجلس النواب المجتمع في سرت، قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 بقيمة 89.7 مليار دينار ليبي. والتي تقدمت به الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا.

وقال باشاغا، إن الميزانية العامة هي نتاج مجهود وطني جماعي ساهمت فيه جميع المؤسسات المالية والرقابية. إضافة إلى مجلسي النواب والدولة.

وأضاف، أن اعتماد الميزانية من مجلس النواب، سيسهم في توحيد المؤسسات المالية للدولة،. ويسهل على السلطات الرقابية من أداء واجباتها القانونية.