الرفادي: حكومة باشاغا لن يكون لها أثر سواء اعتُمد لها ميزانية أو لا

اعتبر رئيس ما يعرف “حزب الجبهة الوطنية” عبدالله الرفادي، أن “حكومة باشاغا لن يكون لها أثر سواء اعتُمد لها ميزانية أو لا”، مضيفًا أن “حكومة الدبيبة ستظل الحكومة العاملة”، بحسب قوله.

وقال الرفادي في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب منتهي الولاية من 4 سنوات، ولم يقم خلال هذه السنوات بقرارات أو إجراءات تخدم مصالح الأمة وتطلعاتها”.

وتابع، أن “قرارات البرلمان تصب في مصالح أعضائه الخاصة أو توجهات الدول التي تهيمن عليه ويخدم مصالحها”.

وأردف الرفادي أن “الحكومة التي اعتمدت لها ميزانية هي حكومة جاءت بطرق شهد عليها الشعب الليبي كله”.

وختم موضحًا أن: “حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية ستسير أعمالها وفق الإجراءات المتبعة من المصرف المركزي”.