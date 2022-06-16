رويترز: إقرار مجلس النواب للميزانية قد ينهي عملية توحيد المصرف المركزي

ليبيا – حذر تقرير تحليلي نشرته وكالة أنباء “رويترز” الأميركية من تبعات تصويت مجلس النواب على الميزانية العامة للدولة لعام 2022 التي قدمتها حكومة الاستقرار.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد إن رفض المصرف المركزي في العاصمة طرابلس الذي يديره الصديق الكبير تمويل هذه الميزانية قد يفتح المجال أمام مجلس النواب للاستعانة بفرع المصرف في المنطقة الشرقية بإدارة علي الحبري للوصول إلى هذا الهدف.

وأضاف التقرير إن هذا الأمر يعني من الناحية الفعلية إنهاء عملية توحيد المصرف المركزي السائرة ببطء مؤكدا إن الجهود المبذولة لإعادة توحيد النظام المصرفي في ليبيا حاسمة لمعالجة الدوافع الاقتصادية الكامنة وراء الصراع في البلاد وبمثابة قوة دفع رئيسية للديبلوماسية الدولية لمعالجة الأزمة الليبية.

ترجمة المرصد – خاص

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