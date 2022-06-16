بالتمر: أطالب النائب العام بمتابعة صرف حكومة الدبيبة لهذه المليارات 

أكدت رئيس مفوضية المجتمع المدني في ليبيا، مبروكة بالتمر ، أن “قرار الدبيبة بتشكيل لجنة للبحث عن تمويل من المنظمات الدولية يسيء إلى ليبيا ويضعها في صورة من تتسول”.

وقالت «بالتمر» في تصريح صحفي، إن ” حكومة الدبيبة منتهية الولاية تسعى من خلال القرار إلى تبني استراتيجية القطاعات الحكومية وميزانيتها على ما يتم منحه من المنظمات الدولية”.

وأضافت أن “الهدف من القرار ليس الحفاظ على الأموال التي تدخل ليبيا أو الحرص على الأمن القومي، خاصة مع غياب الأجهزة الأمنية أو السيادية في اللجنة”،مردفة “وأدعو إلى إلغاء القرار”.

ولفتت «بالتمر» إلى أن “عدم صرف ميزانية لحكومة الدبيبة جعلها تتوسع في الإنفاق دون تحديد لأوجه الصرف، مع إهدار كبير جدا وصل للمليارات دون أي فائدة أو شيء ملموس على أرض الواقع”.

وتساءلت “أين ذهبت المليارات التي كان ينبغي على الدبيبة أن يضع استراتيجية هذه القطاعات بناء عليها، والتي تأتي إليه من الخزينة العامة؟”.

وطالبت «بالتمر» “النائب العام بمتابعة صرف حكومة الدبيبة لهذه المليارات والتدقيق في العقود التي تم ويتم إبرامها دون مراجعة أو محاسبة، رغم سحب الثقة منها”.

ودعت في ختام تصريحها “المجتمع الدولي إلى التوقف عن دعم حكومة الدبيبة أو الاعتراف بها أو التعامل معها، واحترام إرادة الشعب الليبي وسيادة البلاد”.