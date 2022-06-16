العرفي: قدوم عقيلة والمشري والمنفي للقاهرة سيشكل فرصة حقيقية للاتفاق على القاعدة الدستورية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح غادر إلى القاهرة للقاء كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، بهدف إنهاء المسار الدستوري وحسم النقاط العالقة بين لجنتي النواب والدولة الموجودة هناك.

العرفي أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إلى أن اللجنة المشتركة اتفقت في القاهرة على مجمل النقاط الخلافية، بانتظار حسم الجدل على شكل الدولة وفترة انتهاء ولاية الرئيس.

ولفت إلى أن قدوم عقيلة والمشري والمنفي للقاهرة سيشكل فرصة حقيقية للاتفاق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.

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