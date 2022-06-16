خلال لقائهما السائح.. الكوني واللافي يؤكدان التزامهما بدعم مفوضية الانتخابات

أكد النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي استمرار دعم المجلس للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء النائبان، الخميس في العاصمة طرابلس، مع رئيس المفوضية عماد السائح الذي قدم لهما إحاطة حول عمل المفوضية والتحديات التي واجهتها طيلة الأشهر الماضية أثناء الإعداد للانتخابات.

وجدد كلٌّ من الكوني واللافي التزام المجلس الرئاسي بإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، لإنهاء المراحل الانتقالية، والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار؛ تحقيقًا لرغبة أكثر من 2,8 مليون ألف ناخب سجلوا أسماءهم في سجلات المفوضية.

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