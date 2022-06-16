وليامز تدعو لجنة المسار الدستوري للوفاء بواجبهم تجاه الشعب الليبي

أخبار ليبيا 24

تواصل لجنة المسار الدستوري المشتركة بين مجلسي النواب والدولة مشاوراتها في القاهرة بشأن الإطار الدستوري اللازم لنقل ليبيا إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.

وقالت، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، على تويتر، إنها أثنت على الأعضاء لمواصلة العمل نحو التوافق. وأشارت إلى أنها أحثتهم على الوفاء بواجبهم تجاه الشعب الليبي، الذي أظهر الرغبة في الانتخابات من خلال التسجيل بالملايين للتصويت والمشاركة في الانتخابات.

وكانت هذه المشاورات، وهي الأخيرة، قد انطلقت يوم 12 يونيو الجاري وستنتهي يوم 19 من نفس الشهر.

هذا ووجهت وليامز، دعوة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، لإجراء زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة للتشاور في حضور، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.

وقال، المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، إن المشري “يدرس الجدوى من الزيارة في حل المشاكل الخلافية بالبلد. وعلى رأسها الانسداد الحاصل بالمسار السياسي والدستوري”.

وأضاف المكتب، في تعليق على الدعوة، أن المشري أكد “أن الزيارة ليست غاية في حد ذاتها، وأن المهم هو جدية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد من الوقت في خلق أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن أولاً.”